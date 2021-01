بالفيديو.. بلايلي يسجل هدفا عالميا ضد الخريطيات

إبن ولاية وهران أضاف الهدف الثاني لفريقه عند حلول الدقيقة ال51 بطريقة غاية في الروعة حيث سدد كرة قوية سكنت الزاوية التسعين لحارس الخريطيات.

ويعتبر هذا الهدف ال11 لبلايلي هذا الموسم في دوري نجوم قطر كما قدم 3 تمريرات حاسمة في 8 مباريات فقط.

يوسف بلايلي يحتل الصف الثاني في ترتيب الهدافين خلف مواطنه بغداد بونجاح الذي يتصدر الترتيب ب12 هدف.

🇩🇿⚽️ Goaaaaaal Youcef Belaili ! What a strike by the Algerian to score his 11th goal of the season 🔥 #TeamDZ pic.twitter.com/4yRTHjyAuR

