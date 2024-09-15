بالفيديو .. بلايلي يسجل هدفا عالميا ويبصم على “أسيست” رائع

عاد الدولي الجزائري يوسف بلايلي لممارسة هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف الرائعة على طريقة الكبار في شاكلة رونالدو و ميسي.

وسجل يوسف بلايلي الهدف الثاني للترجي التونسي في مرمى المضيف نادي ديكاداها الصومالي، في المباراة التي جرت ضمن الدور التمهيدي الثاني من منافسات دوري رابطة أبطال افريقيا.

كما بصم ابن مدينة وهران واللاعب السابق لمولودية وهران على تمريرة حاسمة في الشوط الثاني، ما يؤكد عودته القوية إلى مستواه الحقيقي الذي فقده في وقت سابق.