بالفيديو.. بلايلي يسجل هدف عالمي مع الترجي في مواجهة شبيبة العمران

تألق الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، اليوم الأربعاء، رفقة ناديه الترجي التونسي، في المباراة التي جمعتهم بمضيفهم فريق شبيبة العمران.

وشارك يلايلي، أساسيا، كعادته ضمن تشكيلة ناديع الترتجي، في هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة الـ25 من الدوري التونسي.

كما تألق الدولي الجزائري، في الدقيقة الـ70، من خلال تسجيله هدف على طريقته الخاصة، منح بعه التقدم للناديع الترجي.

واتنهى يوسف بلايلي، وفريقع الترجي تالتونس، هذه المباراة، أمام فريق شبيبة العمران، بمتيجة التعادل الإيجابي (2-2).