بالفيديو.. بلايلي يسجل هدف على طريقة ميسي

استعرض الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، نجم فريق مولودية الجزائر، موهبته مجددا، بتسجيله هدف على طريقة النجم العالمي ليونيل ميسي.

ونشر بلايلي، عبر حسابه الرسمي على “اسنتغرام”، مقطع فيديو، للحصة التدريبية التي أجراها رفقة فريق مولودية الجزائر.

وأظهر الفيديو، احدى اللقطات التي أبدع فيها بلايلي، في مباراة تطبيقية، أين انطلق من منتصف الملعب، وراوغ عدة لاعبين، قبل تسجيله هدف بطريقة رائعة.

يذكر أن يوسف بلايلي، كانت له مساهمة كبيرة، في تتويج فريقه مولودية الجزائر، هذا الموسم بلقب البطولة الوطنية.