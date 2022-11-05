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الرياضة

بالفيديو.. بلايلي يسجّل هدفه الثاني في لقاء ستراسبورغ

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. بلايلي يسجّل هدفه الثاني في لقاء ستراسبورغ
بلايلي
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تمكن الدولي الجزائري يوسف بلايلي من تسجيل هدفه الشخصي الثاني رفقة فريق اجاكسيو أمام نادي ستراسبورغ.

و سجّل بلايلي هدفه الثاني في الدقيقة 38 من عمر الشوط الثاني. كما كان الفضل في الحصول على ضربة جزاء شخصية له بعد العودة إلى تقنية “الفار”.

كما كان الفضل كذلك، لمهاجم الخضر في تسجيل الهدف الرابع لفريقه بعد منحه تمريرة حاسمة.

وانتهى الشوط الأول لصالح بلايلي و زملائه بالفوز برباعية مقابل اثنين، في لقاء مثير و شيّق على طول الخط.

رابط دائم : https://nhar.tv/7zDbe
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