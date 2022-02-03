بالفيديو.. بلايلي يشارك في جلسة تصوير رفقة بريست

شارك الدولي الجزائري يوسف بلايلي، في جلسة تصوير، رفقة بقية زملائه في ناديه الجديد بريست الفرنسي.

ونشرت إدارة بريست، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، مقطع فيديو لجلسة التصوير التي شارك فيها بلايلي.

كما استعرض الدولي الجزائري، قميص ناديه الجديد، حاملا الرقم (24)، والذي سيظهر به في قادم المباريات.

ويأتي هذا، بعد الندوة الصحفية التي نشطها يوسف بلايلي، أمس الأربعاء، أين عبر فيها عن سعادته بانضمامه لنادي بريست.