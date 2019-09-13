بالفيديو.. بلايلي يصل إلى السعودية وسط ترحيب كبير من جماهير “الأهلي”

رحبت جماهير الأهلي السعودي بالنجم الجزائري “يوسف بلايلي” الذي حط بمطار جدة اليوم الجمعة.

وكانت جماهير “الأهلي” قد انتظرت وصول “بلايلي” الذي كان منتظرا أن يصل الأربعاء غير أن التأشيرة لم تكن جاهزة.

وكانت أول كلمات “بلايلي” للجماهير هي عبارتهم الشهيرة: “مانخافوش إحنا”.

🎥 #فيديو_الرياضية|

وصول الجزائري يوسف بلايلي محترف النادي الأهلي إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة.. pic.twitter.com/YWzbw9dfod — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) September 13, 2019