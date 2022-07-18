بالفيديو.. بلايلي يصنع أجواء مرحة وحماسية في تربص بريست
بقلم كريم تيغرمت
يواصل الدولي الجزائري يوسف بلايلي، تحضيراته الصيفية رفقة ناديه بريست الفرنسي، استعدادا للموسم الجديد.
وكعادته، يصنع بلايلي، أجواء حماسية ومرحة أينما حلّ، وهو ما أظهره مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وأظهر الفيديو، فوز الدولي الجزائري في تحد ضد أحد زملائه، خلال التمارين التي يجرونها في تحضيراتهم الصيفية.
كما ضنع يوسف بلايلي، جو حماسي مع بقية رفقائه في نادي نيس، منح من خلالها طابع خاص لتربص بريست.
L’effet Belaili a Brest ahahah @SB29 @DZfoot @MohamedBrahdji @abdallah_dz213 @CDF_Football @AlgeriaComps @Algly3 pic.twitter.com/Ri11GUIJPq
— onze_dz (@ONZEALGERIEN) July 18, 2022
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