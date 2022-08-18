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الرياضة

بالفيديو.. بلايلي يصنع الحدث برقصته الشهيرة في شوارع فرنسا

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو.. بلايلي يصنع الحدث برقصته الشهيرة في شوارع فرنسا
بلايلي
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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي “فيديو” للدولي الجزائري يوسف بلايلي وهو يرقص. رفقة عدد من أصدقائه وزملائه في فريق بريست بشوراع فرنسا.
وقام بلايلي بالترويح عن نفسه بعد استماعه لأغنية أحد الفنانين الشهيرة لـ “الخضر” بعنوان “عندنا بلايلي” الأمر الذي اعجب بها كثيرا ابن مدينة وهران.
كما ظهر بلايلي في الفيديو الذي نشر على “تويتر”. رفقة زميله الجديد في بريست أشرف داري الذي انتقل إلى الفريق الفرنسي من الوداد البيضاوي المغربي.

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