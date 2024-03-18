بالفيديو.. بلايلي يصنع الحدث بمشاركته في تدريبات مدرسة النجوم

صنع نجم فريق مولودية الجزائر، يوسف بلايلي، الحدث، بمشاركته في حصة تدريبية، مع مدرسة النجوم.

وظهر يوسف بلايلي، عبر مقطع فيديو على منصة “X”، تواجده في الحصة التدريبية لأطفال مدرسة النجوم، التي يشرف عليها اللاعب الأسبق ياسين حمادو.

وحرص النجم الأول للعميد، على ادخال الفرحة في قلوب الأطفال، من خلال مشاركتهم هذه الحصة التدريبية.

كما حرص يوسف بلايلي، على أخذ صور تذكارية مع أطفال مدرسة النجوم، في نهاية حصتهم التدريبية، في أجواء صنعت الحدث لدى رواد مواقع التواصل الإجتماعي.