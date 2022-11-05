بالفيديو.. بلايلي يضيع ضربة جزاء أمام ستراسبورغ
بقلم عزيز طالبي
فشل الدولي الجزائري يوسف بلايلي من تسجيل ضربة جزاء في الشوط الثاني من مباراة أجاكسيو وضيفه ستراسبورغ.
وكاد يوسف بلايلي أن يسجّل “هاتريك” شخصي له، لولا تضييعه الضربة في الدقيقة 63 من اللقاء المثير.
وكان مهاجم الخضر قد سجّل ثنائية في الشوط الاول عن طريق ضربة جزاء. كما منح تمريرة حاسمة في الهدف الرابع من اللقاء المثير.
واستبدل مدرب اجاكسيو نجمه الاول في اللقاء في الدقيقة 72 من عمر الشوط الثاني بهدف تعزيز الدفاع و الحفاظ على النتيجة.
يوسف بلايلي يضيع ضربة جزاء الثالثة له في المباراة 😂😂😂 pic.twitter.com/E26KhPO0w4
— Hamza Laroussi (@laroussihamza07) November 5, 2022
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