بالفيديو.. بلايلي يفتتح عداده التهديفي مع أجاكسيو

تمكن الدولي الجزائري يوسف بلايلي، اليوم السبت من افتتاح عداده التهديفي رفقة أجاكسيو، في المواجهة التي جمعتهم بسترابورغ.

وشارك بلايلي أساسيا ضمن تسكيلة نادي أجاكسيو، في هذا اللقاء الذي يدخل ضمن الجولة الـ14 من الليغ1 الفرنسية.

كما تمكن الدولي الجزائري من تقليص الفارق لصالح ناديه في الدقيقة الـ33 من الشوط الاول، بعد تنفيذه بنجاح لركلة جزاء.