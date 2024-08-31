بالفيديو.. بلايلي يفتتح عداده التهديفي مع الترجي

إفتتح اللاعب الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، عداده التهديفي مع فريقه الترجي التونسي، في مواجهة إتحاد تطاوين، برسم الجولة الإفتتاحية الدوري التونسي الممتاز.

وشارك إبن الباهية وهران، يوسف بلايلي، كأساسي في المواجهة التي تقام فعالياتها حاليا بملعب رادس. وتمكن من تسجيل الهدف الثاني، لصالح فريقه، في الدقيقة 45+.

ويتقدم الترجي في النتيجة، أمام منافسه في الجولة الأولى من البطولة التونسية، إتحاد تطاوين، بنتيجة 3 مقابل 0.