إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو ..بلايلي يفجر إمكانياته رفقة الترجي التونسي بثنائية خرافية

بقلم عزيز طالبي
بالفيديو ..بلايلي يفجر إمكانياته رفقة الترجي التونسي بثنائية خرافية
بلايلي
  • 35
  • 0

توج الدولي الجزائري يوسف بلايلي رجل مباراة الترجي التونسي ضد نادي ديكيداها الصومالي ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني في رابطة أبطال إفريقيا.

وسجل يوسف بلايلي هدفين مع منحه تمريرتين حاسمتين، ليصبح رصيده التهديفي إلى 3  أهداف منذ انضمامه إلى نادي المكشخة وثلاث تمريرات حاسمة.

وساهم ابن مدينة وهران في الفوز الرائع برباعية كاملة، وسط فرحة كبيرة من الأنصار الذين التفوا بقوة على “الفنان” الجزائري.

وبعث بلايلي برسالة مشفرة للناخب الوطني مفاده جاهزيته للتحديات القادمة، للكتيبة الوطنية في حالة استدعاءه من جديد.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/2vOvS
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر