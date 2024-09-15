بالفيديو ..بلايلي يفجر إمكانياته رفقة الترجي التونسي بثنائية خرافية

توج الدولي الجزائري يوسف بلايلي رجل مباراة الترجي التونسي ضد نادي ديكيداها الصومالي ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني في رابطة أبطال إفريقيا.

وسجل يوسف بلايلي هدفين مع منحه تمريرتين حاسمتين، ليصبح رصيده التهديفي إلى 3 أهداف منذ انضمامه إلى نادي المكشخة وثلاث تمريرات حاسمة.

وساهم ابن مدينة وهران في الفوز الرائع برباعية كاملة، وسط فرحة كبيرة من الأنصار الذين التفوا بقوة على “الفنان” الجزائري.

وبعث بلايلي برسالة مشفرة للناخب الوطني مفاده جاهزيته للتحديات القادمة، للكتيبة الوطنية في حالة استدعاءه من جديد.