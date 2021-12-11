إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو.. بلايلي يقصف ويضيف الثاني للجزائر

بقلم كريم.تيغرمت
بالفيديو.. بلايلي يقصف ويضيف الثاني للجزائر
  • 3447
  • 0

نجح الدولي الجزائري يوسف بلايلي في منح التقدم للمنتخب الجزائري، على حساب المغرب في مواجهة ربع نهائي كأ العرب

واستغل بلايلي كرة في وسط الميدان ليخادع حارس المنتخب المغربي بتسديدة قوية أسكنها الشباك مانحا التقدم من جديد للخضر

كما تمكن المنتخب الوطني، من انهاء الشوط الإضافي الأول، متقدما في النتيجة بهدفين لهدف

رابط دائم : https://nhar.tv/vshhH
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر