بالفيديو.. بلايلي يقود الترجي للتتويج بكأس السوبر التونسي

تُوّج نادي الترجي الرياضي التونسي بلقب كأس السوبر التونسي بعد فوزه على الملعب التونسي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم.

ويدين الترجي بهذا التتويج للدولي الجزائري يوسف بلايلي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء، ليمنح فريقه اللقب الثالث هذا الموسم بعد إحراز بطولة الدوري وكأس تونس.

وبهذا الإنجاز، يحقق بلايلي الثلاثية المحلية مع الترجي، في موسم استثنائي يُضاف إلى رصيده الحافل مع فريق “باب سويقة”.

ويواصل الترجي تأكيد سيطرته على الساحة الكروية التونسية، فيما يُثبت يوسف بلايلي مرة أخرى أنه عنصر حاسم في المباريات الكبيرة.