بالفيديو..بلايلي يمازح فريقه السابق قطر

صنع النجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي. الحدث بعد أن ظهر في فيديو أجاب فيه عن سؤال طرحه له صحفي بخصوص فريقه السابق نادي قطر.

واتجه الصحفي نحو لاعب الخضر بلايلي، لما كان جالسا في مقاعد البدلاء رفقة زملائه بالمنتخب الوطني.

وسأله إن كان قد إشتاق لملعب فريقه السابق قطرالناشط بدوري نجوم قطر، والذي جرت فيه أطوار مباراة المنتخب الوطني ضد إيران.

فأجابه بلايلي بطريقة طريفة:”لما كنت ألعب هنا لم تكن تراني في مقاعد البدلاء، تشاهدني دائما في الميدان أسجل الأهداف”.

وأضاف بلايلي مازحا الصحفي:” نعم أنا أفتقد ملعب نادي قطر وإشتقت كذلك لأموالهم”.