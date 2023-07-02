بالفيديو.. بلايلي يمتهن التدريب مع أطفال أكاديمية “لاراديوز”

ظهر الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، متقمصا دور المدرب، مع أطفال أكاديمية “لاراديوز” لكرة القدم.

وتداولت مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو جددي لبلايلي، الذي حضر مباراة لأطفال اكاديمية “لاراديوز”.

كما استغل بلايلي، هذه الفرصة لمنح بعض النصائح التكتيكية لأطفال الأكاديمية، على غرار استغلال المساحات الشاغرة، واللعب الجماعي، من أجل تحسين آدائهم.

كما أثنى يوسف بلايلي، على المواهبة التي يتمتع بها أطفال الأكاديمية، وتنبأ لهم بمستقبل كبير في كرة القدم.

يذكر أن يوسف بلايلي، يتواجد حاليا حرا من أي ارتباط، ولم يحسم لحد الآن وجهته المستقبلية.