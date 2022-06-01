بالفيديو.. بلايلي ينال الإعتراف في الليغ1 الفرنسية

نال الدولي الجزائري يوسف بلايلي، لاعب نادي بريست الفرنسي، الاعتراف في الليغ1 الفرنسية، بنيله جائزة أحسن هدف لشهر ماي.

وكشف الحساب الرسمي لليغ1 الفرنسية على “تويتر”، عن اختيار هدف بلايلي، ضد موناكو، الأفضل في الليغ1، عن شهر ماي.

ونشر موقع الليغ1، تغريدة، وصف فيها الدولي الجزائري بالساحر، وأرفقها بمقطع فيديو، لهدف بلايلي، في شباك موناكو.

كما سينافس يوسف بلايلي، بهدفه هذا، على جائزة أفضل هدف في الليغ1، عن الموسم المنقضي 2021-2022.