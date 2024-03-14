بالفيديو.. بلايلي ينال تهنئة خاصة من “الكاف”

حظي الدولي الجزائري يوسف بلايلي، اليوم الخميس، بتهنئة خاصة خاصة من طرف الاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف”.

ونشرت “الكاف” عبر حسابها ارسمي على منصة “x”، مقطع فيديو، لأجمل لقطات وأهداف بلايلي، مع المنتخب الوطني.

كما أرفق الاتحاد الإفريقي للعبة، هذا الفيديو، برسالة جاء فيها: “عيد ميلاد سعيد لنجم الجزائر، وبطل افريقيا لسنة 2019 يوسف بلايلي”.

وتأتي هذه الالتفاتة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بمناسبة عيد ميلاد يوسف بلايلي، الـ32، والذي يتزامن وتاريخ 14 مارس من كل سنة.