بالفيديو.. بلايلي يندمج في تدريبات ناديه الجديد الترجي التونسي

باشر الدولي الجزائري يوسف بلايلي، تحضيراته الصيفية مع ناديه الجديد الترجي التونسي، بعد ترسيم التحاقه بهذا الأخير.

وظهر يوسف بلايلي، غلى جانب زملائه الجدد، في الحصة التدريبية الأخيرة التي خاضها تعداد الترجي التونسي.

وجرت هذه الحصة التدريبية بحضور جماهير الفريق، التي رحبت مطولا بنجمها الجديد، الدولي الجزائري.

يذكر أن يوسف بلايلي، سبق له خوض تجربة سابقة مع الترجي التونسي، قبل أن يسجل عودته هذا الصيف، بعقد يمتد لموسمين، قادما من فريق مولودية الجزائر.