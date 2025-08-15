بالفيديو.. بلايلي ينفجر غضبًا في وجه الطاقم الفني للترجي التونسي

عبّر الدولي الجزائري يوسف بلايلي عن غضبه الشديد تجاه الطاقم الفني لفريقه الترجي الرياضي التونسي. عقب استبداله خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد المنستيري، التي أقيمت اليوم ضمن افتتاح الجولة الثانية من الدوري التونسي لكرة القدم.

وغادر بلايلي أرضية الملعب في حالة انفعال شديد، حيث قام بتحطيم بعض المعدات في دكة البدلاء. في مشهد يعكس التوتر المتزايد داخل صفوف الفريق، خاصة في ظل التراجع الملحوظ في العلاقة بين بعض اللاعبين والجهاز الفني.

وواصل الترجي، حامل لقب الدوري، نتائجه المتذبذبة هذا الموسم، بعدما سقط في فخ التعادل بنتيجة هدف لمثله على أرضه أمام الاتحاد المنستيري. ما زاد من حدة الانتقادات من قبل جماهيره الغاضبة.

وكان الترجي قد استهل حملة الدفاع عن لقبه بتعادل سلبي أمام مستقبل قابس، في لقاء غاب عنه عدد من اللاعبين الأساسيين. ليخسر الفريق أربع نقاط في أول جولتين، ويثير تساؤلات جدية حول مدى جاهزيته للمنافسة على اللقب هذا الموسم.

وسرعان ما تصاعدت حدة الانتقادات في صفوف الجماهير التي أبدت استياءها من أداء اللاعبين. ووجهت اللوم للمدرب ماهر الكنزاري، محملة إياه مسؤولية البداية المخيبة. كما طالت الانتقادات رئيس النادي حمدي المدب في ظل ما وصفوه بسوء التسيير وغياب الحلول الفعالة داخل الفريق.

وتعرف الأجواء داخل نادي الترجي حالة من القلق والترقب، في وقت يطالب فيه الأنصار بإصلاحات عاجلة لتصحيح المسار قبل فوات الأوان.