بالفيديو.. بلايلي ينقذ أجاكسيو من الخسارة بتمريرة حاسمة

ساهم الدولي الجزائري يوسف بلايلي، اليوم الأحد، في عودة ناديه اجاكسيو، بتعادل ثمين، في المواجهة التي جمعتهم بنادي تروا.

وبدأ بلايلي، هذه المباراة، من على كرسي البدلاء، قبل ان يتن اقحامه في الدقيقة الـ74 من عمر الشوط الثاني، أين كان فريقه متأخرا بـ1-0.

كما تمكن الدولي الجزائري، فور دخوله، من المساهمة في تعديل النتيجة، بمنحه تمريرة حاسمة في الدقيقة 88، عدل من خلال أجاكسيو النتيجة.

وبهذا تمكن يوسف بلايلي، من البصم على أول تمريرة حاسمة له، في اول ظهور له مع ناديه الجديد أجاكسيو.