بالفيديو.. بلايلي ينهار باكيا بعد خسارته الكأس أمام شباب بلوزداد

انهار نجم مولودية الجزائر يوسف بلايلي باكيا بعد إعلان الحكم مصطفى غربال نهاية مباراة كأس الجزائر بخسارته ورفقائه أمام شباب بلوزداد.

وقام المدافع جمال بن العمري بمواساة صديقه و زميله في الفريق العاصمي، وراء دهشة كبيرة من الأنصار الذين كانوا ينتظرون الفوز بـ “الدوبلي” هذا الموسم.

كما خسر بلايلي كأس الجزائر الأولى له مع مولودية الجزائر، وهو الذي وعد الأنصار بقيادة رفقائه للفوز بها رغم صعوبة المنافسة البلوزدادي.

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