بالفيديو.. بلايلي يهز شباك أنجي ويرفع رصيده التهديفي

عاد الدولي الجزائري يوسف بلايلي، لممارسة هوايته المفضلة، اليوم الأربعاء، في مباراة ناديه أجاكسيو، أمام أنجي.

وعاد بلايلي للظهور أساسيا ضمن تشكيلة ناديه أجاكسيو، في مواجهة انجي، لحساب الجولة الـ16 من الليغ1 الفرنسية.

كما برز الدولي الجزائري، في الدقيقة الـ40 من عمر الشوط الاول، من خلال افتتاحه باب التسجيل عن طريق ضربة جزاء.

وبهذا رفع يوسف بلايلي، رصيده لهذا الموسم مع ناديه أجاكسيو، لأربعة أهداف، وتمريرتين حاسمتين من أصل ستة مباريات شارك فيها.