بالفيديو.. بلايلي يواصل التألق رفقة الترجي بهدف و تمريرة حاسمة أمام شبيبة القيروان

يواصل الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، تقديم عروضه القوية رفقة الترجي الرياضي التونسي، في الموسم الكروي الجديد.

وكان مرة أخرى في الموعد خلال مباراة فريقه أمام شبيبة القيروان، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى، والتي تشير نتيجتها لتقدم الترجي بثلاثية نظيفة.

بلايلي، الذي قاد الترجي للتتويج بكأس السوبر التونسي مؤخراً أمام الملعب التونسي بتسجيله الهدف الوحيد في اللقاء. أكد علو كعبه من جديد، وهذه المرة بتوقيعه على تمريرة حاسمة وهدف رائع في مواجهة شبيبة القيروان.

وجاءت بصمة بلايلي الأولى في الدقيقة الـ23، حين قدّم تمريرة دقيقة لزميله النيجيري أوغبوليو، الذي لم يتردد في ترجمتها إلى هدف الافتتاح.

ولم يكتفِ النجم الجزائري بذلك، بل عاد بعد دقائق ليخطف الأنظار بهدف مميز، جاء بعد مراوغة رائعة لدفاع القيروان وتسديدة قوية بيمناه استقرت في الشباك. مؤكداً مرة أخرى أنه أحد أهم أوراق الترجي الهجومية هذا الموسم.

بعدها، أضاف أشرف جبري، الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول الذي انتهى بتقدم “المكشخة” بثلاثية نظيفة.

بهذا الأداء، يثبت بلايلي أنه في أفضل حالاته البدنية والفنية، ويواصل قيادة الترجي لانتصارات مهمة في بداية الموسم. وسط تطلعات جماهير “شيخ الأندية التونسية” لتحقيق المزيد من الألقاب المحلية والقارية.