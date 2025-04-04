بالفيديو.. بلايلي يُحدث طوارئ بمقر الرابطة التونسية لكرة القدم

أحدث الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، اليوم الجمعة، طوارئ بمقر رابطة كرة القدم المحترفة التونسية، أثناء مثوله أمام لجنة الانضباط..

وذلك على خلفية توجيه اتهامات للمهاجم الجزائري، يوسف بلايلي، بقيامه بحركة غير أخلاقية في مباراة فريقه الترجي أمام شبيبة العمران (2-2)، في شهر مارس الماضي، ضمن منافسات الدوري التونسي.

وكانت الرابطة التونسية قد استدعت يوسف بلايلي للتحقيق في تصرفه خلال هذه المباراة. إذ سيخضع اللاعب لجلسة استماع أمام لجنة الانضباط التي ستتخذ القرار النهائي في هذه القضية.

واصطف عدد كبير من جماهير الترجي أمام مقر الرابطة لتقديم الدعم المعنوي لنجم فريقهم الأول، يوسف بلايلي. وهو ما دفع السلطات الأمنية التونسية إلى اتخاذ إجراءات مشددة حول مقر الرابطة، قبل مثول اللاعب الجزائري أمام لجنة الاستماع.