بالفيديو.. “بلايلي” يُسجل “دوبلي” عالمي مع الأهلي السعودي

وقع أمسية اليوم الجمعة النجم الدولي الجزائري “يوسف بلايلي” ثنائية عالمية مع فريقه “الأهلي” السعودي.
الثنائية جاءت في مواجهة الضيف النجوم لحساب الدور 32 من منافسة كأس خادم الحرمين الشريفين.
المواجهة انتهت بفوز زملاء “بلايلي” بثلاثية لهدف وحيد ليتأهلوا بذلك للدور السادس عشر.
ابن وهران شارك أساسيا وغادر الميدان في الدقيقة 87 تاركا مكانه لزميله “علي الأسمري”.
فيديو : هدف بلايلي الثاني .#الاهلي
ـ pic.twitter.com/MTubZtUq7L
— أهداف الاهلي اول بأول (@1AhliVid1) December 6, 2019
هدف الأهلي الأول بلايلي pic.twitter.com/2pbKCpCbAn
— GifDAFC (@GifDAFC) December 6, 2019
التعليقات (0)