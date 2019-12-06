بالفيديو.. “بلايلي” يُسجل “دوبلي” عالمي مع الأهلي السعودي

الرياضة
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بالفيديو.. “بلايلي” يُسجل “دوبلي” عالمي مع الأهلي السعودي صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

وقع أمسية اليوم الجمعة النجم الدولي الجزائري “يوسف بلايلي” ثنائية عالمية مع فريقه “الأهلي” السعودي.

الثنائية جاءت في مواجهة الضيف النجوم لحساب الدور 32 من منافسة كأس خادم الحرمين الشريفين.

المواجهة انتهت بفوز زملاء “بلايلي” بثلاثية لهدف وحيد ليتأهلوا بذلك للدور السادس عشر.

ابن وهران شارك أساسيا وغادر الميدان في الدقيقة 87 تاركا مكانه لزميله “علي الأسمري”.


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