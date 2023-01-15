بالفيديو.. بلايلي يُسجل هدفا رائعا أمام موناكو

سجل أمسية اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، هدفا رائعا في مرمى المُضيف موناكو.

وجاء هدف لاعب فريق أجاكسيو في الدقيقة الـ11 من اللقاء الجاري حاليا لحساب الجولة الـ19 من الدوري الفرنسي.

وكانت النتيجة تُشير لتقدم موناكو بهدفين دون رد عندما وقع ابن مدينة وهران هدف التقليص في موقعة “لويس الثاني” بإمارة موناكو.

وتُشير النتيجة الحالية للمباراة لتقدم أصحاب الأرض بخماسية كاملة مقابل هدف وحيد.