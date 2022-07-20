بالفيديو.. بلايلي يُسجل هدفا رائعا مع بريست

وقع اليوم الأربعاء النجم الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، هدفا رائعا مع فريقه ستاد بريست 29 الفرنسي.

وذلك في اللقاء الودي التحضيري الذي خاضه زملاء ابن مدينة وهران أمام فريق آنجي.

وجاء هدف “بلايلي” في الدقيقة 78 بطريقة غاية في الروعة بعد أن انطلق من وسط الميدان مراوغا لاعب فريقه السابق وواضعا الكرة في الشباك.

وسيرتدي بلايلي الرقم 11 في الموسم الجديد مع بريست بعد أن خاض نصف الموسم المنقضي بالرقم 24.