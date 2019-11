بالفيديو.. “بلايلي” يُسجل هدف عالمي.. يُقدم تمريرة حاسمة ويرد على غروس

ابن وهران قاد فريقه للفوز على ضيفة الجندل برباعية كاملة لهدف وحيد في الدور الأول من منافسة كأس خادم الحرمين الشريفين.

نجم الخضر سجل الهدف الثاني لفريقه في المواجهة بطريقة غاية في الروعة في الدقيقة 45+3، وهو الهدف الأول له منذ التحاقه بالأهلي.

لاعب الترجي السابق قدم التمريرة الحاسمة في الهدف الثالث في الدقيقة 60 ليُختار رجل المباراة.

🇩🇿 Assist Youcef Belaili ! The Algerian gets an assist to go along with his goal, playing as a striker, Belaili has been Al Ahli's most dangerous player today 🔥 #TeamDZ (cc @dzfoot) pic.twitter.com/7HIQQlHKf1

— DZfoot English 🇩🇿 (@DZfoot_EN) November 5, 2019