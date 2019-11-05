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بالفيديو.. “بلايلي” يُسجل هدف عالمي.. يُقدم تمريرة حاسمة ويرد على غروس

الرياضة
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بالفيديو.. “بلايلي” يُسجل هدف عالمي.. يُقدم تمريرة حاسمة ويرد على غروس صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

رد سهرة اليوم الثلاثاء النجم الدولي الجزائري “يوسف بلايلي” بطريقته الخاصة على مدربه في فريق أهلي جدة السعودي “كريستيان غروس”.

ابن وهران قاد فريقه للفوز على ضيفة الجندل برباعية كاملة لهدف وحيد في الدور الأول من منافسة كأس خادم الحرمين الشريفين.

نجم الخضر سجل الهدف الثاني لفريقه في المواجهة بطريقة غاية في الروعة في الدقيقة 45+3، وهو الهدف الأول له منذ التحاقه بالأهلي.

لاعب الترجي السابق قدم التمريرة الحاسمة في الهدف الثالث في الدقيقة 60 ليُختار رجل المباراة.


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