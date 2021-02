بالفيديو.. بلايلي يُسجل ويمنح قطر فوزا قاتلا ضد أم صلال

زملاء نجم الخضر تغلبوا بهدف دون رد لحساب الجولة ال16 من دوري نجوم قطر.

الهدف الوحيد في اللقاء سجله بلايلي في الدقيقة ال90+11 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح.

وبهذا وصل إبن ولاية وهران لهدفه ال13 هذا الموسم في دوري نجوم قطر.

🇩🇿⚽️ Goaaaaal Youcef Belaili ! The Algerian converts the 99th minute penalty to give his side the 1-0 win and score his 13th goal of the season @DZfoot_EN @DZfoot pic.twitter.com/7xXbjFnfzl

— 🇩🇿⚽️ دزاير فوت (@AlgeriaFootVid) February 14, 2021