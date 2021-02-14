بالفيديو.. بلايلي يُسجل ويمنح قطر فوزا قاتلا ضد أم صلال

الرياضة
  • -
  • 0
بالفيديو.. بلايلي يُسجل ويمنح قطر فوزا قاتلا ضد أم صلال صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

قاد أمسية اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي فريقه قطر لتحقيق فوزا قاتلا ضد المُضيف أم صلال.

زملاء نجم الخضر تغلبوا بهدف دون رد لحساب الجولة ال16 من دوري نجوم قطر.

الهدف الوحيد في اللقاء سجله بلايلي في الدقيقة ال90+11 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح.

وبهذا وصل إبن ولاية وهران لهدفه ال13 هذا الموسم في دوري نجوم قطر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=959940

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com