بالفيديو.. بلايلي يُسجل ويمنح قطر فوزا قاتلا ضد أم صلال

قاد أمسية اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي فريقه قطر لتحقيق فوزا قاتلا ضد المُضيف أم صلال.

زملاء نجم الخضر تغلبوا بهدف دون رد لحساب الجولة ال16 من دوري نجوم قطر.

الهدف الوحيد في اللقاء سجله بلايلي في الدقيقة ال90+11 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح.

وبهذا وصل إبن ولاية وهران لهدفه ال13 هذا الموسم في دوري نجوم قطر.