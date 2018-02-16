بالفيديو.. بلايلي يُسقط المُدافعين الواحد تلو الآخر

أكد الدولي الجزائري، يوسف بلايلي استرجاعه لمُستواه وهذا منذ عودته لصفوف الترجي الرياضي، وهو ما ظهر جليا خلال الكلاسيكو التونسي.

وتمكن نجم إتحاد العاصمة الأسبق من التلاعب بمُدافعي “النجم الساحلي” والذين سقطوا أمام مُراوغاته الواحد تلو الآخر طيلة التسعين دقيقة.

وإتفق جميع المُتابعين على أن خريج مدرسة مولودية وهران لايزال قادرا على العطاء سيكون أفضل بكثير عندما يُحسن لياقته البدنية.

وشارك متوسط الميدان صاحب الـ25 عاما لحد الساعة في مُبارتين مع فريق “باب السويقة” ظهر خلالهما بمردود يُبشر بمُستقبل مُشرق.