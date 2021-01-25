بالفيديو.. بلايلي يُضيع ركلة جزاء ويُقصى من كأس قطر

ودع أمسية اليوم الإثنين النجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي منافسة كأس أمير قطر رفقة فريقه قطر على يد الضيف الشمال.

الشمال الناشط في القسم الثاني القطري أجبر زملاء بلايلي على الذهاب لركلات الترجيح بعد التعادل في التسعين دقيقة بهدفين لهدفين.

إبن ولاية وهران الذي سجل الهدف الثاني لقطر بطريقة عالمية لم يُسعفه الحظ في ركلات الجزاء حيث ضيع الركلة الأولى.

وبهذا غادر فريق قطر المنافسة من الدور ال16 بنتيجة 5-4 في ركلات الترجيح.