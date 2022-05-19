بالفيديو.. بلايلي يُقدم هذا الوعد للجزائريين بعد خيبة “الكاميرون” !

قدم النجم الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، وعدا جديدا للشعب الجزائري قبل تصفيات “كان” 2023.

اللاعب الحالي لنادي ستاد بريست الفرنسي قال في حوار مع قناة “لو تيليغرام” نُشر اليوم الخميس.

“كان الأمر صعبا بالنسبة لي خاصة من الناحية المعنوية، كنت أشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب الشعب الجزائري عقب مواجهة الكاميرون”.

كما أضاف:”كنا نريد التأهل للمونديال واسعاد الجزائريين لكن الأمر لم يُكتب لنا”.

قبل أن يختم:”سنعمل على بلوغ كأس أمم إفريقيا 2023 والتتويج بها وبلوغ مونديال 2026″.