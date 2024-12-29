بالفيديو.. بلايلي يُهدي الترجي فوزا قاتلا في الدوري التونسي

ساهم الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، في قيادة ناديه الترجي التونسي، للعودة بانتصار صعب وثمين، اليوم الأحد، من مواجهته للمضيف الصفاقسي.

وكانت المباراة التي احتضنها ملعب “الطيب المهيري” بمدينة صفاقس، تتجه نحو الانتهاء على وقع التعادل السلبي، قبل أن ينجح بلايلي، في تقديم تمريرة حاسمة على طبق لزميله اللايفواري، عبد الرحمان كوناتي، الذي سجل هدف الفوز.

ليواصل بذلك، ابن الباهية وهران، تقديم عروضه الاستثنائية رفقة نادي “باب السويقة”. الذي ارتقى إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري التونسي، بـ 26 نقطة، بعد مرور 13 جولة، مستغلا تعثر الترجي الجرجيسي. داخل ميدانه وتجمد رصيده عند النقطة 25.