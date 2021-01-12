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بالفيديو.. بلحاج حاسم مع السيلية في الدوري القطري

الرياضة
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بالفيديو.. بلحاج حاسم مع السيلية في الدوري القطري بلحاج
بقلم حواز عبد النور

تألق أمسية اليوم الثلاثاء اللاعب الدولي الجزائري السابق نذير بلحاج مع فريقه السيلية في الدوري القطري بمناسبة لقاء الخريطيات.

الظهير الأيسر الجزائري قدم تمريرة حاسمة سحرية جاء منها الهدف الثاني للسيلية في الدقيقة ال51.

قائد السيلية يواصل تألقه هذا الموسم في دوري نجوم قطر رغم تقدمه في السن وبلوغه 39 سنة.

نذير بلحاج كان قد ساهم بشكل كبير في تأهل الخضر لمونديال 2010 بجنوب إفريقيا.


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