بالفيديو.. بلحاج يتوج بأول لقب له كمدرب

حصد الدولي الجزائري الأسبق، ندير بلحاج، أمس الأربعاء، أول لقب له، في مشواره الجديد كمدرب، بنيله كأس أمير قطر، مع أشبال نادي السد.

وجاء هذا التتويج، بعد فوز أشبال المدرب ندير بلحاج، من نادي السد، بثنائية مقابل هدف، في اللقاء النهائي الذي جمعهم بفريق أم صلال.

ويعتبر هذا اللقب، هو الأول للدولي الجزائري الأسبق، في مشواره الجديد كمدرب، بعد نيله عدة ألقاب كلاعب مع الأندية التي تقمص ألوانها.

https://x.com/QFA/status/1793370845626474745

https://x.com/AlsaddSC/status/1793371794000478596