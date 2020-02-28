بالفيديو.. بلحاج يسجل هدفا عالميا في الدوري القطري

الرياضة
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بالفيديو.. بلحاج يسجل هدفا عالميا في الدوري القطري
بقلم يونس رزيق

سجل اللاعب الدولي الجزائري نذير بلحاج هدفا عالميا في مباراة فريقه السيلية، أمام نادي الغرافة في إطار الجولة الـ16 من الدوري القطري.

وإفتتح نذير بلحاج باب التهديف لفريقه السيلية عند الدقيقة الثالثة من عمر المباراة بالإضافة إلى تمريرة حاسمة لزميله “المدثر”، وهو الهدف الأول للاعب الدولي الجزائري السابق مع فريقه هذا الموسم.


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