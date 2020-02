بالفيديو.. بلحاج يسجل هدفا عالميا في الدوري القطري

وإفتتح نذير بلحاج باب التهديف لفريقه السيلية عند الدقيقة الثالثة من عمر المباراة بالإضافة إلى تمريرة حاسمة لزميله “المدثر”، وهو الهدف الأول للاعب الدولي الجزائري السابق مع فريقه هذا الموسم.

🇩🇿⚽️ Goal Nadir Belhadj! The former Algeria international with a rocket from distance to open the scoring 🚀 #TeamDZ

(📽 via @AlgeriaFootVid)pic.twitter.com/NEsnVBehBo

— DZfoot English 🇩🇿 (@DZfoot_EN) February 28, 2020