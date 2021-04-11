بالفيديو.. بلحاج ينهي موسمه رفقة السيلية بتمريرة حاسمة

اختتم الدولي الجزائري السابق نذير بلحاج موسمه الكري رفقة ناديه السيلية القطري، بتمريرة حاسمة، في مواجهة العربي.

وشارك نذير بلحاج أساسيا، ضمن تشكيلة ناديه السيلية، في هذه المواجهة التي جمعتهم بنادي العربي، لحساب الجولة الأخيرة من الدوري القطري.

وبرز الدولي الجزائري السابق، في الدقيقة الـ47 من الشوط الأول، أين محت مريرة حاسمة، قلص من خلالها زميله رامين، النتيجو للسيلية.

وانتهت هذه المباراة، بهزيمة نذير بلحاج، وناديه السيلية، بنتيجة 3-1، لصالح نادي العربي.