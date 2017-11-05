بالفيديو.. بلحاج يُعانق الحكم فرحا بالهدف !

الرياضة
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بالفيديو.. بلحاج يُعانق الحكم فرحا بالهدف !
بقلم أمير بهلول

تفاجئ متتبعو الدوري القطري يوم أمس السبت، لطريقة إحتفال “نذير بلحاج” بهدف فريقه السيلية في مرمى أم صلال بمعانقة الحكم.

وكان بلحاج قد ذهب مباشرة لتحية الحكم الرئيسي ومعانقته، كونه أتاح الفرصة لفريقه قبل لقطة الهدف.

وتنقال مختلف رواد مواقع التواصل الإجتماعي طريقة إحتفال بلحاج واصفينه بـ “الإحتفال الأغرب”.

وكان نادي السيلية قد حقق الفوز بنتيجة 3-2.

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