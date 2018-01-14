بالفيديو.. بلخيثر:”أنا ما نمدش “التشيبة” باش نلعب في الفرق”

أكد الظهير الأيمن الدولي الجزائري “مختار بلخيثر” أنه لم يفهم لحد الأن الأسباب التي جعلت إدارة “شباب قسنطينة” تفسخ عقده.

وقال لاعب “النادي الإفريقي” التونسي السابق أمسية اليوم الأحد خلال نزوله ضيفا على برنامج “ستاد النهار” في تلفزيون النهار.

“لم أفهم سبب فسخ عقدي مع شباب قسنطينة وماراني فاهم والو في القضية والكُل تهرب من المسؤولية خصوصا عمراني وعرامة”.

وعن إصابته قال بلخيثر:”بخصوص الإصابة أعاني من تمزق عضلي يجعلني أغيب على الأكثر لمدة 3 أسابيع ولم أفهم سبب الشائعات”.

“بعض الأطراف أرادت تشويه سمعتي لأنني ما نمدش الهدايا والتشيبة ونتكل على رجلاي”.