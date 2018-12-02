بالفيديو.. بلخيثر:”الجزائر أقوى من تونس وبلايلي أفضل من جابو”

أثنى الدولي الجزائري مختار بلخيثر، لاعب النادي الإفريقي التونسي، على مواطنه بغداد بونجاح، المتألق رفقة المنتخب الوطني.

وقال بلخثير في تصريح لإذاعة “EXPRESS FM” التونسية:”البطولة التونسية أقوى من نظيرتها الجزائرية لكن داربي الجزائر أفضل من الداربي التونسي”.

وأضاف:”المنتخب الجزائري أقوى من التونسي، كما أن محرز أفضل من المساكني، وأفضل بلايلي على جابو، كما أتمنى لبونجاح الذهاب بعيدا واللعب لفريق كبير”.