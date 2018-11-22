بالفيديو.. بلعباس:”لدي تاريخ كبير وبابا عندو عقدة نفسية من جيهتي”

فتح اللاعب الدولي السابق “حفيظ بلعباس” النار على رئيس مولودية وهران “أحمد بلحاج بابا” بعد التصريحات التي أدلى بها بعد لقاء نصر حسين داي.

وقال لاعب الحمراوة السابق في ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس:”بابا كان عليه التحدث عن حكم اللقاء وليس عن حفيظ بلعباس بعد الخسارة ضد نصر حسين داي.. هل أنا من حرمت الحمراوة من ركلة جزاء؟”.

“أنا لدي تاريخ كبير في كرة القدم وتوجت بألقاب عديدة ولعبت للمنتخب الوطني وصافحت رؤوساء ووزراء.. أقول لبابا لازم تتوضا باه تهدر عليا ونتا عندك عقدة نفسية إتجاه حفيظ بلعباس”.

وللتذكير فإن رئيس مولودية وهران حمل حفيظ بلعباس عدم تتويج الفريق بألقاب منذ وقت طويل.