بالفيديو..بلعربي: ” تلقيت العديد من الإتصالات لكنني فضلت الأفضل في الجزائر”

أكد المستقدم الجديد لفريق إتحاد العاصمة بلعربي كمال محمد صغير أنه تلقى العديد من الإتصالات خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية إلا أنه فضل اللحاق بصفوف سوسطارة.

وتحدث بلعربي في أول تصريح للموقع الرسمي لفريق إتحاد العاصمة مباشرة بعد إمضائه على العقد الذي يربطه بالإتحاد قائلا:

“الحمد لله اليوم أنا في أفضل فريق في الجزائر، الحمد لله تلقيت العديد من الإتصالات من عدة فريق وهذا أمر يشرفني، لكن القدر هو الذي قادني لإتحاد العاصمة وقدومي هنا كا من أجل التطور أكثر، أين كنت ألعب من أجل تفادي السقوط في فريق إتحاد الحراش”

وأضاف: “الجميع يعرفون أنه الفريق الأكثر إحترافا في الجزائر، وقد وقفت على منشآته الرياضية وإن شاء الله أشرف العقد الذي يربطني بالإتحاد”.