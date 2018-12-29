بالفيديو.. بلعمري يتفوق على مليك عسلة بثلاثية

فاز الدولي الجزائري جمال بلعمري، رفقة ناديه الشباب السعودي، على مواطنه مليك عسلة، وناديه الحزم، في المباراة التي جمعت الطرفين وانتهت بنتيجة 3-1.

وقدم جمال بلعمري، مردودا جيدا في هذا اللقاء، أين كان سدا منيعا في دفاع ناديه الشباب، أمام هجمات نادي الحزم.

وفي الجهة المقابلة، ورغم تلقيه لثلاثية كاملة، أنقذ الحارس مليك عسلة، فريقه الحزم من خسارة ثقيلة، بفضل تدخلاته الموفقة في العديد من الفرص.

يذكر أن جمال بلعمري، يحتل رفقة ناديه الشباب، المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي، برصيد 29 نقطة، في حين يتواجد عسلة، رفقة ناديه الحزم، في المركز الـ13 برصيد 14 نقطة.