بالفيديو.. بلعمري يذرف الدموع عقب لقاء مولودية الجزائر وشباب الزاوية

رد مدافع مولودية الجزائري جمال بلعمري بتأثر كبير على أسئلة الإعلاميين عن ظاهرة شتم الأمهات خلال الندوة الصحفية التي عقب مباراة فريقه أمام شباب الزاوية.

و قال جمال بلعمري بإحساس كبير، ودموع نابعة من القلب، حول الظاهرة التي طغت بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة “صعب أنك تلعب والأنصار يشتمون أمهات اللاعبين، عدد من الناس ينظرون إلى رد فعل اللاعبين دون الحديث عن الشتم”.

وأضاف مدافع الخضر سابقا “اللاعب لديه مشاكل و اللاعب الجزائري لا يطيق شتم والدته”.

كما ختم ابن مدينة الحراش “لا أستطيع الحكم على الظاهرة وتحميل المسؤولية للجميع، أدعو لهم بالهداية، ونتمنى أن الظاهرة لا تعاد في الملاعب مجددا”.