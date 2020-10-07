بالفيديو.. بلعمري يشارك في أول حصة تدريبية رفقة ليون

سجل الدولي الجزائري، جمال بلعمري اليوم الأربعاء، أول مشاركة له في التدريبات الجماعية لناديه الجديد ليون الفرنسي.

ونشر نادي ليون، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو، يظهر مشاركة مستقدمه الجديد، جمال بلعمري، في أول حصة تدريبية رفقة الفريق.

ويأتي هذا، بعدما رسّم مدافع الخضر، أول أمس الإثنين، انضمامه للنادي الفرنسي، ضمن الميركاتو الصيفي الجاري.

يذكر أن جمال بلعمري (30 عاما)، أمضى على عقد مع نادي ليون، لمدة موسم واحد، مع امكانية تجديده لموسم آخر، في صفقة انتقال حر.