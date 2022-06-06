بالفيديو.. بلعمري يصنع الحدث في أحد الملاعب الجوارية بالعاصمة

صنع الدولي الجزائري جمال بلعمري، الحدث بأحد الملاعب الجوارية بالجزائري العاصمة، من خلال مشاركته في احدى المباريات.

وتداول رواد موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو، يظهر بلعمري، خلال مشاركته في مباراة مع أصدقائه بملعب جواري.

كما كانت هذه المباراة فرصة للعدد معتبر من الجماهير التي حضرت للتمتع عن قربن ومتابعة مدافع الخضر.

يذكر أن جمال بلعمري، الذي يتواجد حاليا دون فريق، يحظى بشعبية كبيرة لدى جماهير المنتخب الجزائري.

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