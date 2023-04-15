بالفيديو..  بلعمري يطرد في مباراة مثيرة من الدوري الإماراتي

تعرّض الدولي الجزائري جمال بلعمري إلى الطرد بطريقة غريبة خلال مباراة فريقه الوصل أمام العين في نصف نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتية.

و نال بلعمري البطاقة الحمراء في الدقيق 86 من عمر المباراة المثيرة التي عرفت طرد أربعة لاعبين كاملا.

وخسر مدافع الخضر ورفقائه بالمواجهة القوية بهدف مقابل صفر التي جرت بملعب “”هزاع بن زايد”.

وكان فريق العين قد سجّل من مرتدة لكن الهدف ألغي لوجود خطأ، قبل أين يتم طرد بلعمري.

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